Maltempo in Campania | ecco che tempo farà a Napoli e nelle altre città

Le previsioni meteo per la Campania indicano condizioni di maltempo nei prossimi giorni. Dopo l’avviso di allerta gialla valido dalla mezzanotte di venerdì 23 gennaio, si attendono precipitazioni e ventilazione intensa a Napoli e nelle altre città della regione. Ecco le informazioni aggiornate su come si svilupperà il tempo, per aiutare i cittadini a pianificare le proprie attività.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni in Campania di 3Bemeteo.com dopo l'avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte per tutta la giornata di domani, sabato 24 gennaio.METEO NAPOLI Correnti umide atlantiche trasporteranno a più riprese impulsi instabili che porteranno.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Aria artica in arrivo sulla Campania: ecco che tempo farà a Capodanno a Napoli e in tutta la regioneUn'aria artica sta per interessare la Campania, portando freddo e precipitazioni nelle prossime settimane.

Che tempo farà la notte di Capodanno: ecco le ultime previsioni meteoEcco le ultime previsioni meteo per la notte di Capodanno.

