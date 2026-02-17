Al Petruzzelli il concerto omaggio al compositore pugliese Vincenzo Lavigna dell’Orchestra e del Coro del Teatro

Vincenzo Lavigna, compositore pugliese, ha ispirato un concerto speciale al Petruzzelli sabato 21 febbraio, in memoria della sua influenza sulla musica locale. L’evento, organizzato fuori dal circuito degli abbonamenti, vedrà l’Orchestra e il Coro del Teatro esibirsi sotto la direzione di Sesto Quatrini. Sul palco, Eleonora Buratto, una delle voci più apprezzate nel panorama lirico internazionale, interpreterà alcune delle arie più note. La serata inizierà alle 21.00 e promette di essere un omaggio vivace e coinvolgente alla figura di Lavigna.

Sabato 21 febbraio alle 21.00 al Petruzzelli è in programma un appuntamento speciale fuori abbonamento: un concerto straordinario dell'Orchestra e del Coro del Teatro, diretti dalla prestigiosa bacchetta di Sesto Quatrini, con solista la top star della lirica mondiale Eleonora Buratto.