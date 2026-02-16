Lavori al palazzo delle Esposizioni agevolazioni per la sosta dei residenti

Il Comune di Faenza ha deciso di agevolare i residenti e gli automobilisti che frequentano via Morini e Largo, mentre lavora al Palazzo delle Esposizioni per aggiornare le reti elettriche e tinteggiare le pareti esterne. La decisione nasce dai disagi causati dai cantieri e prevede la possibilità di parcheggiare più facilmente nelle aree vicine. Durante i lavori, che coinvolgono anche nuove installazioni di cavi sotterranei, i residenti potranno usufruire di alcune aree riservate. La misura mira a ridurre i problemi di sosta causati dai lavori in corso.

Per quanto riguarda la circolazione, si ricorda che fino al 28 febbraio via Cà Pirota e il tratto di via Cantoni tra Largo Portello e l’ospedale rimangono chiusi al transito Sul cantiere per i lavori alle reti elettriche interrate e di tinteggiatura delle pareti esterne del Palazzo delle Esposizioni, il Comune di Faenza ha preso La decisione di adottare una misura per venire incontro ai residenti e agli utilizzatori abituali degli stalli di sosta in via Morini, Largo del Portello e via Cantoni dove, a causa degli interventi, la fermata è temporaneamente interdetta. Così fino al termine dei lavori, la cui fine è prevista per il 28 febbraio, i titolari di abbonamento residenti nel "Settore 2" delle vie Cantoni, Cà Pirota, Morini e Largo Portello sarà consentita la sosta gratuita anche all'interno degli stalli del "Settore 1".🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Dal 22 al 29 gennaio, presso la Sala Fontana del Palazzo delle Esposizioni, si terrà la mostra fotografica dedicata al Premio Gianni Borgna.

I residenti del Parco Arbostella segnalano danni e furti alle auto parcheggiate durante la notte, con circa 15 vetture coinvolte.

