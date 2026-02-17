Al festival di cinema di Berlino è scoppiata una polemica

Durante la Berlinale, il festival di cinema di Berlino, è scoppiata una polemica a causa delle scelte di programmazione che hanno escluso alcuni film controversi. La discussione è nata dopo che alcuni registi e attori hanno criticato l'organizzazione, sostenendo che le decisioni sono state influenzate da motivi politici. La manifestazione, che si svolge in questi giorni nella capitale tedesca, attira ogni anno migliaia di spettatori e rappresenta un punto di riferimento importante per il cinema internazionale.

E se ne sta facendo un gran parlare non tanto per i film presentati – una cosa su cui riflettere sarebbe ad esempio che nel concorso principale non figura nessuna opera italiana – ma prevalentemente a causa di alcune polemiche. Durante la consueta conferenza stampa d'apertura, dello scorso giovedì 12 febbraio, ha fatto molto discutere una risposta data dal presidente di giuria Wim Wenders, regista tedesco di lungo corso e di film iconici come Paris, Texas, Il cielo sopra Berlino e anche Perfect Days, che un paio d'anni fu molto visto qui in Italia. Incalzato da un attivista e blogger con una domanda riguardante le posizioni del governo tedesco sulla questione legata a Gaza e Israele, Wenders ha risposto così: "I film possono cambiare il mondo, ma non in senso politico.