Falsi dipendenti comunale invita i cittadini a recarsi in municipio per la carta d' idendità clonata tentata truffa a Manoppello

Questa mattina il Comune di Manoppello mette in guardia i cittadini dopo un episodio di tentata truffa. Un uomo si è spacciato per un dipendente comunale e ha invitato alcune persone a recarsi in municipio per ottenere una carta d’identità clonata. La truffa è avvenuta martedì 27 gennaio a Ripacorbaria, e il Comune raccomanda di fare attenzione e di verificare sempre le richieste ufficiali.

Tentata truffa a Ripacorbaria di Manoppello nella giornata di martedì 27 gennaio e il Comune invita a prestare attenzione.Alcuni cittadini, si legge in una condivisione dell'ente, sono stati contattati telefonicamente da un falso dipendente comunale, che li invitava a recarsi in municipio sostenendo che la loro carta d’identità fosse stata clonata. L’obiettivo era far lasciare l’abitazione vuota (o con un solo coniuge presente) per poter poi commettere il furto. Grazie alla segnalazione tempestiva arrivata in Comune e al pronto intervento della responsabile di polizia locale, i malviventi sono stati messi in fuga.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Manoppello Ripacorbaria Truffa rimborso canone Rai, falsi dipendenti comunali e telefonate ingannevoli Allarme truffa a Contrada: falsi operatori del tribunale contattano i cittadini Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Manoppello Ripacorbaria Argomenti discussi: Falsi dipendenti comunale invita i cittadini a recarsi in municipio per la carta d'idendità clonata, tentata truffa a Manoppello; Allerta truffe: falsi SMS PagoPA a Costigliole d’Asti. Piano spostamenti casa-lavoro. Il Comune invita i dipendenti a scegliere la mobilità alternativaLa Giunta comunale ha approvato la delibera relativa al Piano degli spostamenti casa-lavoro del Comune di Siena per l’anno 2026. Il piano – spiega il sindaco Nicoletta Fabio – è un importante uno ... lanazione.it Falsi documenti per la cittadinanza italiana, 22mila euro a pratica: arrestati dipendenti comunaliIl costo medio della pratica era di 22mila euro, che andavano nelle tasche del titolare di una società di intermediazione; successivamente, i dipendenti comunali e l'agente della Polizia Municipale ... fanpage.it Un'altra truffa con falsi funzionari del Comune: dopo Concorezzo, tocca ad Albiate Ma i carabinieri braccano un ventenne - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.