Agli eventi del vino con la Fiat Panda del Comune il sindaco Radica | Siamo di fronte ad un atto di strumentalizzazione politica

Il sindaco Radica critica gli eventi sul vino organizzati con la Fiat Panda del Comune, accusando un atto di strumentalizzazione politica. Radica afferma che alcuni cercano di sfruttare la situazione per alimentare invidia verso i suoi successi sia in Italia che all’estero, che hanno portato visibilità e prestigio alla comunità e alla regione. La sua posizione si basa sulla convinzione che queste iniziative siano state usate per scopi politici, piuttosto che per valorizzare la tradizione enologica locale.

"Innanzitutto siamo di fronte ad un atto di strumentalizzazione politica ispirata da invidia per i numerosi successi che ho raccolto in Italia ed all'estero e che stanno portando lustro al nostro comune, al nostro territorio e all'intero Abruzzo. Si parla di Tollo in Italia e nel mondo grazie agli incarichi gratuiti che ricopro" inizia così la nota di Angelo Radica, che commenta la richiesta della procura di Chieti di rinvio a giudizio per aver utilizzato la Fiat Panda del Comune per partecipare agli eventi in tutta Italia legati al suo incarico di presidente dell'associazione nazionale Città del vino.