Sagra della Mimosa a Pieve Ligure | la Settimana in Giallo precede la festa con carri musica e street food

La Sagra della Mimosa a Pieve Ligure è un evento tradizionale che si svolge ogni anno, celebrando l’arrivo della primavera. La manifestazione comprende carri, musica e street food, offrendo un’occasione di convivialità e cultura locale. La settimana che precede la festa, denominata “Settimana in Giallo”, anticipa l’evento principale, creando un clima di attesa e coinvolgimento per tutta la comunità.

Il clou domenica 8 febbraio, ma come sempre i festeggiamenti prendono il via alcuni giorni prima con la cosiddetta "Settimana in Giallo", durante la quale l'intero paese viene riccamente decorato in giallo. L'evento avrà ufficialmente il via domenica 1° febbraio, per proseguire durante tutta la settimana con giochi, concerti, laboratori, proiezioni, eventi per bambini, spettacoli, la tradizionale gara di cucina "Casseruola Gialla", per poi culminare domenica 8 febbraio con la sfilata di carri fioriti e la tradizionale benedizione della mimosa al termine della S. Sagra della Mimosa a Pieve Ligure 2026: il programma tra sfilata e Settimana in Giallo La Sagra della Mimosa, giunta alla 67esima edizione, torna domenica 8 febbraio 2026 a Pieve Ligure. La festa, organizzata dalla Pro Loco Pieve Ligure in collaborazione con il Comune di Pieve Ligure. Domenica 8 febbraio vi aspettiamo a Pieve Ligure che si colora di giallo per la 67ª Sagra della Mimosa organizzata dalla prolocopieveligure Una giornata di festa tra tradizione e allegria: carri fioriti, musica dal vivo, street food, bancarelle e animazione.

