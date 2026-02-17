Salvo Sottile affronta questa sera a FarWest un’inchiesta sulle stragi di Capaci e via D’Amelio, dopo aver scoperto nuovi dettagli sulla presenza di testimoni chiave che potrebbero cambiare le versioni ufficiali. La puntata si concentra su elementi emersi da recenti interrogatori, che suggeriscono possibili connessioni tra ambienti mafiosi e alcuni esponenti politici dell’epoca.

Salvo Sottile torna questa sera, martedì 17 febbraio, con un appuntamento di FarWest, il programma di inchieste della prima serata di Rai 3. Anticipazioni del 17 febbraio 2026. In apertura, un’inchiesta sulla stagione delle stragi di Capaci e via D’Amelio, a partire dall’audizione in Commissione parlamentare Antimafia del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca sull’attentato a Paolo Borsellino. Il magistrato ha definito assurda e inconsistente l’ipotesi di una “pista nera” con il coinvolgimento di Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale, mentre ritiene fondamentale indagare sul dossier Mafia-appalti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

FarWest, un’inchiesta sulla sicurezza nelle città al centro della puntataLa puntata di questa sera di FarWest, il programma di inchieste di Rai 3, approfondisce il tema della sicurezza nelle città.

