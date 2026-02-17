A cosa serve il supercomputer Cresco | dall’energia nucleare alle biotecnologie

Dall’energia nucleare alla scienza dei materiali, dalla dinamica molecolare alle biotecnologie, ma anche per clima e transizione energetica e digitale. Sono gli applicativi di Cresco, il supercalcolatore dell’Enea che con 122 milioni di ore di calcolo in un anno ha contributo in modo significativo alla ricerca scientifica internazionale. 200 centri di ricerca e atenei A giovarsi del supporto del supercomputer sono più di 200 tra centri di ricerca, atenei e imprese nelle attività che spaziano dall’energia nucleare alla scienza dei materiali, dalla dinamica molecolare alle biotecnologie, ma anche per clima e transizione energetica e digitale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Dall’energia nucleare alle biotecnologie, ecco a cosa serve il supercomputer CrescoIl supercomputer Cresco viene utilizzato per studiare l’energia nucleare e le biotecnologie, contribuendo a sviluppare nuove tecniche di ricerca.

Ricerca, con il supercomputer Enea Cresco 122 milioni di ore di calcolo in un annoQuesta mattina Enea ha annunciato di aver raggiunto un record: il supercomputer Cresco ha totalizzato 122 milioni di ore di calcolo in un anno.

