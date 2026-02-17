2^ edizione per Genova Antiquaria | a Palazzo della Meridiana dipinti sculture arredi e pezzi da collezione

La seconda edizione di Genova Antiquaria si svolge a causa della grande richiesta di espositori e visitatori, che desiderano scoprire pezzi rari e autentici. Dal 20 al 24 febbraio 2026, Palazzo della Meridiana apre le sue porte nel centro di Genova per accogliere appassionati di arte, antiquariato e collezionismo. La mostra presenta dipinti, sculture, arredi e oggetti da collezione provenienti da diverse epoche e provenienze. Gli organizzatori hanno lavorato intensamente per allestire un evento che unisce qualità e varietà.

La manifestazione sarà inaugurata giovedì 19 febbraio con un'anteprima su invito, riservata a collezionisti, operatori del settore, istituzioni e stampa. Per cinque giorni, il pubblico potrà visitare un percorso espositivo che attraversa i secoli, dal Cinquecento agli anni Cinquanta del Novecento, tra dipinti, sculture, arredi, oggetti rari e pezzi da collezione selezionati con rigore e qualità. Undici espositori, provenienti principalmente dalla Liguria e dal Nord Italia, affiancati per la prima volta da una galleria internazionale con sede a Londra, porteranno a Genova opere di grande pregio in un dialogo tra epoche e linguaggi.