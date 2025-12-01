Città Metropolitana di Napoli | inaugurati i dipinti della Collezione d’Arte a Santa Maria la Nova

A partire dal mese di dicembre 2025 sarà possibile ammirare una selezione di opere, dipinti e sculture, appartenenti alla Collezione d’Arte della Città Metropolitana di Napoli in tre sale del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova. Un primo passo nel percorso di valorizzazione di un ricco patrimonio storico-artistico che conta oltre 500 opere tra . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Città Metropolitana di Napoli: inaugurati i dipinti della Collezione d’Arte a Santa Maria la Nova

