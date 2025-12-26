Clair Obscur | Expedition 33 ha livelli con un pessimo design ma è comunque un gioco impressionante

Clair Obscur: Expedition 33 è uno dei giochi più discussi e celebrati degli ultimi anni, capace di conquistare pubblico e critica fino a imporsi come Gioco dell’Anno ai The Game Awards 2025. Il titolo di Sandfall Interactive ha collezionato premi, nomination e consensi, diventando un punto di riferimento per il genere JRPG reinterpretato in chiave europea. Eppure, anche chi lo considera un capolavoro non rinuncia a metterne in luce i difetti. Tra questi c’è Adrian Chmielarz, veterano dell’industria e fondatore di People Can Fly e The Astronauts, che lo definisce comunque il suo GOTY personale. Secondo Chmielarz, Expedition 33 è un gioco che colpisce proprio per le sue contraddizioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

