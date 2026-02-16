Zazzaroni spiazza dopo Inter Juve | Non tolleriamo i torti che subiamo nel calcio poiché siamo spesso costretti a mangiar me**a nella vita di tutti i giorni!

Ivan Zazzaroni, giornalista del Corriere dello Sport, ha commentato con durezza la sconfitta dell’Inter contro la Juventus, affermando che nel calcio si subiscono ingiustizie perché nella vita di tutti i giorni bisogna spesso accettare situazioni scomode. Durante un approfondimento sul match di San Siro, ha sottolineato come le decisioni arbitrali abbiano inciso sull’esito, arrivando a dire che gli errori nelle partite di calcio sono come le difficoltà quotidiane che ci tocca affrontare. Zazzaroni ha criticato le ingiustizie sportive e ha collegato la frustrazione ai problemi più ampi che si vivono fuori