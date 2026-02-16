Zazzaroni spiazza dopo Inter Juve | Non tolleriamo i torti che subiamo nel calcio poiché siamo spesso costretti a mangiar me**a nella vita di tutti i giorni!
Ivan Zazzaroni, giornalista del Corriere dello Sport, ha commentato con durezza la sconfitta dell’Inter contro la Juventus, affermando che nel calcio si subiscono ingiustizie perché nella vita di tutti i giorni bisogna spesso accettare situazioni scomode. Durante un approfondimento sul match di San Siro, ha sottolineato come le decisioni arbitrali abbiano inciso sull’esito, arrivando a dire che gli errori nelle partite di calcio sono come le difficoltà quotidiane che ci tocca affrontare. Zazzaroni ha criticato le ingiustizie sportive e ha collegato la frustrazione ai problemi più ampi che si vivono fuori
Malen Roma, l’olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall’Aston Villa Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Juventus, il discorso di Spalletti alla squadra dopo l’Inter. Cosa ha detto il tecnico nello spogliatoio Moratti punge la Juventus: «Adesso si lamenta e fa la vittima del calcio italiano, ma la storia non la ricorda così». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
«Non sopportiamo le ingiustizie nel calcio, perché nella vita di tutti i giorni siamo già costretti a subirne troppe!»
Zazzaroni esplode su Inter-Juve: “Calcio ridotto a un cesso”. Ma sui torti al Napoli nessuno parla così
Ivan Zazzaroni ha scritto un editoriale molto duro dopo le recenti polemiche sull'incontro tra Inter e Juventus.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Zazzaroni: Ho spento dopo il gol annullato al Sassuolo contro l’Inter. E Saelemaekers…Ivan Zazzaroni, Giuseppe Cruciani e Sandro Sabatini hanno parlato anche di arbitri durante il podcast Numer1 ... msn.com
Zazzaroni confessa: Sul gol annullato al Sassuolo contro l'Inter ho spento la tv. Interviene CrucianiIn Italia c'è sempre un problema legato agli arbitri e al protocollo del VAR. Nelle ultime settimane ci sono state decisioni contrastanti ed incoerenti che hanno fatto arrabbiare e non poco i tifosi. msn.com
Federico La Penna rischia un mese di stop dopo l'errore in Inter-Juventus - facebook.com facebook
La vergogna di Inter-Juve e parlano pure. La Serie A deve tifare Milan per rimanere viva. Max, il 4-3-3 "apre" la tua squadra x.com