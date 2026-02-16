Zazzaroni spiazza dopo Inter Juve | Non tolleriamo i torti che subiamo nel calcio poiché siamo spesso costretti a mangiar me**a nella vita di tutti i giorni!

Da calcionews24.com 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ivan Zazzaroni, giornalista del Corriere dello Sport, ha commentato con durezza la sconfitta dell’Inter contro la Juventus, affermando che nel calcio si subiscono ingiustizie perché nella vita di tutti i giorni bisogna spesso accettare situazioni scomode. Durante un approfondimento sul match di San Siro, ha sottolineato come le decisioni arbitrali abbiano inciso sull’esito, arrivando a dire che gli errori nelle partite di calcio sono come le difficoltà quotidiane che ci tocca affrontare. Zazzaroni ha criticato le ingiustizie sportive e ha collegato la frustrazione ai problemi più ampi che si vivono fuori

Malen Roma, l’olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall’Aston Villa Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Juventus, il discorso di Spalletti alla squadra dopo l’Inter. Cosa ha detto il tecnico nello spogliatoio Moratti punge la Juventus: «Adesso si lamenta e fa la vittima del calcio italiano, ma la storia non la ricorda così». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

zazzaroni spiazza dopo inter juve non tolleriamo i torti che subiamo nel calcio poich233 siamo spesso costretti a mangiar mea nella vita di tutti i giorni
© Calcionews24.com - Zazzaroni spiazza dopo Inter Juve: «Non tolleriamo i torti che subiamo nel calcio poiché siamo spesso costretti a mangiar me**a nella vita di tutti i giorni!»

«Non sopportiamo le ingiustizie nel calcio, perché nella vita di tutti i giorni siamo già costretti a subirne troppe!»

Zazzaroni esplode su Inter-Juve: “Calcio ridotto a un cesso”. Ma sui torti al Napoli nessuno parla così

Ivan Zazzaroni ha scritto un editoriale molto duro dopo le recenti polemiche sull'incontro tra Inter e Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

zazzaroni spiazza dopo interZazzaroni: Ho spento dopo il gol annullato al Sassuolo contro l’Inter. E Saelemaekers…Ivan Zazzaroni, Giuseppe Cruciani e Sandro Sabatini hanno parlato anche di arbitri durante il podcast Numer1 ... msn.com

Zazzaroni confessa: Sul gol annullato al Sassuolo contro l'Inter ho spento la tv. Interviene CrucianiIn Italia c'è sempre un problema legato agli arbitri e al protocollo del VAR. Nelle ultime settimane ci sono state decisioni contrastanti ed incoerenti che hanno fatto arrabbiare e non poco i tifosi. msn.com