yves matton nominato team manager di overdrive per le toyota in

Yves Matton prende il ruolo di Team Manager di Overdrive, la squadra che gestisce le Toyota nei rally-raid. La sua nomina deriva dalla necessità di rafforzare la strategia di gara e migliorare le performance nelle prossime competizioni. Matton, con una lunga esperienza nel settore, si concentrerà sulla preparazione dei piloti e sull’ottimizzazione delle vetture. La squadra si prepara a partecipare ai prossimi eventi con nuove direttive e obiettivi più chiari.

Nel panorama delle competizioni rally-raid, un nuovo profilo di leadership orienta le dinamiche interne di una squadra capace di portare in alto i marchi più prestigiosi. Yves Matton è stato nominato team manager di Overdrive Racing, responsabile del programma Toyota Gazoo Racing W2RC nei rally-raid e alla Dakar, con l'obiettivo di migliorare l'operatività e l'efficienza all'interno di una struttura che mette insieme diverse realtà internazionali ai massimi livelli. Dal BP Ultimate Rally-Raid Portugal, in programma dal 17 al 22 marzo, saranno guidate tre DKR GR Hilux appartenenti al programma TGR W2RC.