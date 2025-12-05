Spotify Wrapped Park a Milano | la musica del 2025 diventa esperienza immersiva

(Adnkronos) – Con l’uscita dell'iconica campagna Spotify Wrapped, che riepiloga le canzoni e i podcast più ascoltati dell'anno a livello globale e nazionalela piattaforma di streaming musicale porta per la prima volta l'esperienza a un nuovo livello fisico: il Wrapped Park. L'evento, descritto come un'esperienza immersiva, unica e gratuita, è aperto al pubblico a Milano, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

