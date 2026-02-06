Polenta feste di Carnevale e una mostra felina internazionale | cosa fare a Brescia nel weekend

Questo fine settimana a Brescia ci sono diverse cose da fare. Si può gustare la polenta in alcune trattorie, partecipare alle feste di Carnevale o visitare una mostra felina internazionale. La città si anima con eventi per tutte le età e gusti, offrendo occasioni per passare il tempo in modo diverso. Le strade si riempiono di colori e di allegria, segnando il passaggio tra l’inverno e la primavera che si avvicina.

Siamo ormai oltre la Candelora e, come vuole la tradizione, lo sguardo inizia a spostarsi lentamente verso la primavera. Le giornate si allungano e in attesa che le temperature si addolciscano anche il calendario degli eventi in provincia di Brescia si fa sempre più vivace. Quello in arrivo, però.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Brescia Weekend

Nel weekend a Brescia, tra tradizioni e cultura, è possibile scoprire i mercatini, assaporare i tipici casoncelli e partecipare a spettacoli locali.

Il weekend di metà dicembre a Brescia si preannuncia ricco di eventi e atmosfere festive.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Brescia Weekend

Argomenti discussi: Gli eventi del fine settimana a Latina e nella provincia pontina; Polenta di Carnevale; Carnevale verbanese 2026: tutti gli appuntamenti in programma; Gran Carnevale di Settimo Torinese 2026: polenta, carri e divertimento.

Carri allegorici, sfilate e polenta fumante: i borghi del Lazio da non perdere con i bambiniCome festeggiare il Carnevale nel Lazio nel we del 7-8 febbraio 2026? Tra borghi, sfilate, sagre di polenta e mercatini, appuntamenti imperdibili per famiglie, coppie e amanti delle tradizioni. nostrofiglio.it

Carnevale in Brianza tra coriandoli, feste e sfilate. Ecco tutti gli appuntamentiIl Carnevale è alle porte e la Brianza si prepara a vivere settimane di festa tra maschere, sfilate ed eventi dedicati a grandi e piccoli. Come da ... mbnews.it

Proseguono a Sermoneta gli appuntamenti con le feste della polenta nelle borgate. Questa domenica 1 febbraio la manifestazione sarà a Borgata Tufette. Il piatto tipico invernale facebook