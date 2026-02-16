Volley Serie B C D MoRe si mangia Fiorano La Fos si gode due esordi

Mo.Re Volley ha vinto contro Fiorano per la bravura dei giocatori, ma anche perché gli avversari hanno commesso molti errori. La squadra reggiana ha sfruttato al massimo le occasioni in attacco, ottenendo un risultato convincente. La Fos CVR si è invece goduta il debutto di due nuovi atleti, che hanno contribuito alla vittoria con punti importanti. Al contrario, Tirabassi e ICaRe sono usciti sconfitti senza aver guadagnato punti, lasciando spazio a molte riflessioni.

Giornata a sorpresa, nel volley reggiano di Serie B, nel bene e nel male: Mo.Re Volley e Fos CVR vincono da 3 punti, Tirabassi e ICaRe perdono senza punti. SERIE B. La Mo.Re Volley s’impone 3 a 0 (23, 22, 21) alla Beca Fiorano che prima della gara aveva quasi il doppio dei punti dei reggiani. Ora la mista del Secchia è nona. SERIE B1. La Fos CVR gioca un’ottima gara contro un Riccione a tratti spaesato e lo sconfigge 3 a 0 (12, 22, 22), salendo all’ottavo posto e staccando le romagnole. Brunfranco 16 punti, Benedetti 12 e doppio esordio in B1 per due promesse provenienti dalla collaborazione con L’Arena Montecchio, Ilaria Boni e Giulia Boni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Serie B, C, D. Mo.Re si mangia Fiorano. La Fos si gode due esordi Volley Serie B, C, D. Mo.Re, gara in salita. Sfida salvezza per la Fos Volley Serie B, C, D. Mo.Re sorpresa negativa Fos sconfitta in casa Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le squadre qualificate alla Final Four di Coppa Italia Serie B; Volley, serie B femminile: en plein delle squadre bresciane; I giornata di ritorno di Serie C e D tra conferme e sorprese; Volley. A Ravenna le finali di Coppa Italia Serie B. Volley serie c. Invicta, periodo nero: un’altra sconfittaProsegue la serie nera per l’Invicta in serie C femminile. Nella quindicesima giornata di serie C femminile la formazione ... msn.com Volley Serie B, C, D. Mo.Re, gara in salita. Sfida salvezza per la FosOggi è in campo tutta la pallavolo, dalla Serie B alla Serie D, più ovviamente i campionati provinciali, dalla ... ilrestodelcarlino.it HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra Savino Del Bene Volley Scandicci e CBF Balducci Hr Macerata della 25ª giornata di Serie A1 Tigotà #Volleyball #Pallavolo #Scandicci #Macerata #poweredbytigotà - facebook.com facebook