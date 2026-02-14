volley serie b c d more gara in salita sfida salvezza per la fos

La squadra Mo.Re ha perso contro la Fos in una partita difficile, a causa di alcuni errori in battuta. Oggi, il volley maschile e femminile si gioca su più livelli, coinvolgendo dalla Serie B alle categorie più basse, con tante gare in programma in tutta Italia.

Oggi è in campo tutta la pallavolo, dalla Serie B alla Serie D, più ovviamente i campionati provinciali, dalla prima alla terza divisione. SERIE B. Campionato non semplice per la Mo.Re Volley (punti 17) che oggi si trova davanti un’avversaria molto solida, la Beca Fiorano (32). Si gioca al Pala Anderlini di Modena dalle 20. SERIE B1. Due gare decisamente importanti le formazioni femminili reggiane, con la Tirabassi e Vezzali che pensa al vertice e con la Fos CVR che pensa prima di tutto a togliersi dalle zone calde della classifica. La Tirabassi (33) alle 20,30 è di scena a Ostiano (23), formazione sesta in classifica che a Campagnola perse 3 a 2 dopo una gara rocambolesca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Questa sera si giocano le partite di volley di Serie B, C e D.

Volley Serie B1, B2 e C. Partita decisiva per la Montesport che affronta la San GiorgioNei campionati di volley, in serie B1 femminile la Montesport oggi pomeriggio alle ore 18 è in trasferta a San Giorgio Piacentino per incontrare le locali della Pallavolo San Giorgio. Le ragazze di ... lanazione.it

NEXT MATCH- SERIE D La nostra serie D torna in casa per la seconda giornata del girone di ritorno!!! Sabato 14 febbraio Ore 17.00 Pallavolo Gessate PalaBertoni, Crema Forza ragazze!!! #SerieD #NoiSiamoVolley #volleyduepuntozero facebook