Vittorio Brumotti verso un programma in prima serata Rai | ecco cosa farà l’ex inviato di Striscia

Vittorio Brumotti si prepara a condurre un nuovo programma in prima serata sulla Rai, dopo aver lasciato il suo ruolo di inviato di Striscia la notizia. La decisione arriva a causa del suo crescente interesse per temi legati alla legalità e alle lotte contro il degrado urbano. L’idea prevede un format che lo vedrà esplorare storie di cittadini e situazioni di disagio nelle città italiane, portando sullo schermo un racconto diretto e coinvolgente.
C’è anche Vittorio Brumotti tra i nomi su cui la Rai avrebbe deciso di puntare. L’ex inviato di Striscia la notizia, diventato noto ai più per i suoi servizi sulla legalità e i piccoli spacciatori, potrebbe presto sbarcare sul servizio pubblico con un programma tutto suo. Lo scrive Repubblica, secondo cui a Brumotti sarebbe stato offerto «un contratto con parecchi zeri, in esclusiva e per due anni» per andare in onda in prima serata su Rai Due. Il suggerimento da FdI. A voler puntare sul ciclista spericolato di Striscia sarebbe soprattutto il direttore degli approfondimenti Rai, Paolo Corsini, che Repubblica definisce sempre sensibile ai suggerimenti che gli vengono dal partito di riferimento, ovvero Fratelli d’Italia.🔗 Leggi su Open.online
Dopo l'esperienza a Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti si dedica a nuovi progetti, concentrandosi su reportage approfonditi e iniziative innovative.
Vittorio Brumotti lascia Striscia la Notizia per approdare su Rai 2, dove condurrà un nuovo show dedicato ai viaggi nelle regioni italiane.
