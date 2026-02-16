Brumotti pronto a sbarcare su Rai 2 | cosa farà
Vittorio Brumotti lascia Striscia la Notizia per approdare su Rai 2, dove condurrà un nuovo show dedicato ai viaggi nelle regioni italiane. La sua trasferta in Sicilia, tra le cantine e i borghi storici, ha già dato un assaggio di quello che porterà in TV.
Chiuso il capitolo Striscia la notizia, Vittorio Brumotti è pronto a sbarcare su Rai 2 con un programma tutto suo che tratta dei viaggi in giro per l'Italia, tra le eccellenze del nostro Paese Vittorio Brumotti, dopo aver detto addio a Striscia la notizia, è pronto a sbarcare su Rai 2 con un contratto tutto suo in esclusiva. Secondo fonti di Repubblica, al ciclista è stato offerto un programma in prima serata sul secondo canale. Il tema è quello dei viaggi: un percorso per tutta l’Italia che Brumotti farà con la sua inseparabile bicicletta. Sembra, però, che non ci sarà spazio per l’investigazione o le contestazioni, ciò che il ciclista era abituato a fare negli ultimi anni con Striscia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
