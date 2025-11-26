Viabilità Variante Aurelia chiusa al traffico in direzione Livorno per lavori stradali

Livornotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Variante Aurelia sarà chiusa al traffico in direzione Livorno nel tratto compreso tra l’uscita Cecina Nord e l’ingresso dell’autostrada dalle 7 alle 18 di domani, giovedì 27 novembre, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria della pavimentazione. Gli utenti che percorrono la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

viabilit224 variante aurelia chiusa al traffico in direzione livorno per lavori stradali

© Livornotoday.it - Viabilità, Variante Aurelia chiusa al traffico in direzione Livorno per lavori stradali

Altre letture consigliate

Variante Aurelia al Tar. Presentato il ricorso del comitato per il no: “Tuteliamo il territorio” - Massa, 29 maggio 2025 – Il comitato ’No variante Aurelia’ conferma la presentazione del ricorso al Tar per l’annullamento del provvedimento Via per il 1° lotto della variante: l’istanza è stata ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Variante Aurelia Chiusa