Nel 2026 il tuo telefono e pc costeranno di più | cos'è l'effetto RAM
Nel 2026, i costi di telefono e PC aumenteranno a causa dell’aumento della domanda di memoria ad alte prestazioni. La richiesta record per server e data center ha fatto crescere i prezzi della RAM fino al 172%, influenzando anche dispositivi come PC, laptop e smartphone, oltre ai servizi cloud. Questo fenomeno, noto come effetto RAM, avrà ripercussioni sui costi di tecnologia e accesso ai dati nei prossimi anni.
La domanda record per server e data center ad alte prestazioni fa salire fino al 172% i costi della memoria, con impatti su PC, laptop, smartphone e servizi cloud nel 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Un 2026 senza memoria? Perché il prossimo anno rischia di essere DRAM-matico; Disponibile Cinebench 2026, benchmark pilastro per testare le prestazioni dei computer; Cambia il tuo PC a Natale per ricevere fino a 300 euro di rimborso da Unieuro; La crisi delle RAM: come l’intelligenza artificiale ha fatto lievitare i prezzi dei computer.
