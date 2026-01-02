Nel 2026 il tuo telefono e pc costeranno di più | cos'è l'effetto RAM

Nel 2026, i costi di telefono e PC aumenteranno a causa dell’aumento della domanda di memoria ad alte prestazioni. La richiesta record per server e data center ha fatto crescere i prezzi della RAM fino al 172%, influenzando anche dispositivi come PC, laptop e smartphone, oltre ai servizi cloud. Questo fenomeno, noto come effetto RAM, avrà ripercussioni sui costi di tecnologia e accesso ai dati nei prossimi anni.

