Decima giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica

Sport.periodicodaily.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella decima giornata basket Serie A 20252026, Brescia batte nell’anticipo Reggio Emilia(87-93) ed è sempre capolista, in attesa di Bologna impegnata nel posticipo contro Tortona. Torna alla vittoria Milano, che piega Trento per 94-90, del neo coach Poeta che bagna con un successo il suo esordio in campionato. Venezia supera Cantù(101-95), mentre Udine si impone su Napoli(78-71). Bene anche Trapani, che ha la meglio su Treviso(89-82). Nell’altro anticipo, Sassari piega Trieste(85-80). DECIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI SASSARI-TRIESTE 85-80 REGGIANA-BRESCIA 87-93 UDINE-NAPOLI 78-71 VENEZIA-CANTU’ 101-95 OLIMPIA MILANO-TRENTO 94-90 TREVISO-TRAPANI 82-89 L A CLASSIFICA BRESCIA pt. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

decima giornata basket serie a 2025 2026 risultati e classifica

© Sport.periodicodaily.com - Decima giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Decima Giornata Basket Serie