Decima giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica
Nella decima giornata basket Serie A 20252026, Brescia batte nell’anticipo Reggio Emilia(87-93) ed è sempre capolista, in attesa di Bologna impegnata nel posticipo contro Tortona. Torna alla vittoria Milano, che piega Trento per 94-90, del neo coach Poeta che bagna con un successo il suo esordio in campionato. Venezia supera Cantù(101-95), mentre Udine si impone su Napoli(78-71). Bene anche Trapani, che ha la meglio su Treviso(89-82). Nell’altro anticipo, Sassari piega Trieste(85-80). DECIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI SASSARI-TRIESTE 85-80 REGGIANA-BRESCIA 87-93 UDINE-NAPOLI 78-71 VENEZIA-CANTU’ 101-95 OLIMPIA MILANO-TRENTO 94-90 TREVISO-TRAPANI 82-89 L A CLASSIFICA BRESCIA pt. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Amatori Wasken Lodi. . SERIE A1, 10’ GIORNATA: LODI-VIAREGGIO 2-2 Immagini e gol della sfida contro il Viareggio ?LODIVIAREGGIO 2-2 @borregan5 @andrea.borgo •SERIE A1• La Decima. AVANTI LODI ? SEMPR - facebook.com Vai su Facebook
SuperLega Credem Banca, decima giornata della Regular Season Sabato a Modena il classico n. 112, Lube al PalaPanini con i tifosi ? Mattia Boninfante: "Tanti stimoli per noi, dovremo saper soffrire!" DAZN VBTV Radio Arancio lubevolley.it/new Vai su X