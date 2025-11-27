Piastri risponde alla domanda più scomoda sul Mondiale F1 prima del GP Qatar | Ne abbiamo discusso

Oscar Piastri risponde alla domanda più scomoda sul Mondiale F1 2025: McLaren userà ordini di squadra per aiutare Norris? L’australiano chiarisce tutto alla vigilia del GP del Qatar. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Minardi: “A Las Vegas Piastri deve rispondere presente” La Formula 1 arriva a Las Vegas per il ventiduesimo appuntamento del Mondiale, sul secondo circuito più lungo della stagione: 6.201 km caratterizzati... - facebook.com Vai su Facebook

Ancora pole per #Norris tallonato da #Verstappen. Sorpresa #Sainz in P3 che beffa anche #Russell. Ancora in difficoltà #Piastri mentre delude la #Ferrari che sul bagnato si perde, P9 #Leclerc e P20 #Hamilton. Vai su X

Piastri svela cosa è successo in McLaren dopo l’ordine di scuderia a Monza: “Ci sono state discussioni” - L'ordine con cui il team ha chiesto a Oscar Piastri di restituire la posizione a Lando Norris, perso dopo un errore al pit stop, ha ... Scrive fanpage.it

Piastri doma Norris e vince a Spa, Leclerc è terzo - Oscar Piastri ha dato un colpo in chiave mondiale imponendosi nel Gp del Belgio, a Spa, davanti al compagno di squadra e rivale per il titolo, Lando Norris. Riporta ansa.it

F1 | Piastri e l’ordine McLaren in favore di Norris a Monza: una situazione destabilizzante? - Oscar Piastri ha ammesso di aver risentito mentalmente dell’ordine di squadra impartito dalla McLaren durante il Gran Premio d’Italia, rivelando come quella decisione abbia continuato a pesargli nelle ... Si legge su msn.com