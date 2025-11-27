Piastri risponde alla domanda più scomoda sul Mondiale F1 prima del GP Qatar | Ne abbiamo discusso

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oscar Piastri risponde alla domanda più scomoda sul Mondiale F1 2025: McLaren userà ordini di squadra per aiutare Norris? L’australiano chiarisce tutto alla vigilia del GP del Qatar. 🔗 Leggi su Fanpage.it

