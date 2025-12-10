Una selva di libri di giovedì a Selvazzano incontro con Daniele Zovi a palazzo Eugenio Maestri
A Selvazzano torna “Una Selva di Libri”, la rinomata rassegna letteraria curata da Valentina Berengo. L’evento, che vede protagonisti incontri con autori e momenti di approfondimento, si svolgerà nella settimana prossima presso palazzo Eugenio Maestri, offrendo agli appassionati un'occasione unica di confrontarsi con la cultura e la letteratura.
"Una Selva di Libri", la consolidata rassegna letteraria curata dalla divulgatrice letteraria Valentina Berengo per il Comune di Selvazzano Dentro, torna la settimana prossima con un doppio appuntamento.Giovedì 11 dicembreGiovedì 11 dicembre alle 18.30 ospiterà nella Biblioteca Civica a Palazzo.
Selva di libri, viabilità - Viabilità modificata domani sera in via Roma a Selvazzano per l'evento che chiude la rassegnata Selva di libri e che ospita lo scrittore e giornalista Pietrangelo Buttafuoco.
Una selva di libri per l'estate - Percorsi di Lettere e Sensi, la manifestazione organizzata dalla città di Selvazzano Dentro
Giovedì 11 dicembre alle 18.30 Daniele Zovi racconta Fra i rami (@utet) a Una Selva di Libri con @valentinaberengo