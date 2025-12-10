Prevenzione obesità in età evolutiva convegno con Mulè

Il convegno “Prevenzione obesità in età evolutiva”, che si terrà il 11 dicembre a Roma, riunisce esperti e professionisti per affrontare le strategie di prevenzione dell'obesità infantile. L'evento, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli – Bianchelli, intende sensibilizzare sull'importanza di interventi precoci per promuovere uno sviluppo sano dei bambini e degli adolescenti.

Giorgio Mulè ROMA – Giovedì 11 dicembre, a partire dalle ore 16, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli – Bianchelli si svolgerà il convegno "Prevenzione obesità in età evolutiva". Interviene, nell'occasione, il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'eccesso di peso da bambini o adolescenti spesso persiste in età adulta: un bambino sovrappeso o obeso ha un rischio molto più alto di restarlo da adulto. L'obesità in età pediatrica espone a complicazioni non solo immediate ma anche a lungo termine, metaboliche, cardiovascolari, e di salute generale.