Prevenzione obesità in età evolutiva convegno con Mulè
Il convegno “Prevenzione obesità in età evolutiva”, che si terrà il 11 dicembre a Roma, riunisce esperti e professionisti per affrontare le strategie di prevenzione dell'obesità infantile. L'evento, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli – Bianchelli, intende sensibilizzare sull'importanza di interventi precoci per promuovere uno sviluppo sano dei bambini e degli adolescenti.
Giorgio Mulè ROMA – Giovedì 11 dicembre, a partire dalle ore 16, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli – Bianchelli si svolgerà il convegno “Prevenzione obesità in età evolutiva”. Interviene, nell’occasione, il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L’eccesso di peso da bambini o adolescenti spesso persiste in età adulta: un bambino sovrappeso o obeso ha un rischio molto più alto di restarlo da adulto. L’obesità in età pediatrica espone a complicazioni non solo immediate ma anche a lungo termine, metaboliche, cardiovascolari, e di salute generale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Terapisti dell'età evolutiva, domani a Napoli convegno nazionale - Disabilità psicosensoriale, neurosviluppo, carenze di percorsi e personale dedicato nelle unità di Neuropsichiatria infantile, insufficiente presa in carico precoce in età ... Lo riporta ansa.it
Terapisti neuro e psicomotricità dell’età evolutiva. “Insufficiente inclusione nelle équipe che si occupano di prevenzione”. Intervista al presidente Bonifacio - "Si deve garantire la presenza del Terapista della neuro e psicomotricità della età evolutiva in tutti gli ambiti della prevenzione. quotidianosanita.it scrive
Circa un bambino su 4 vive con sovrappeso o obesità. Secondo l’OMS e la letteratura scientifica è necessario agire sullo stile di vita. Per leggere l’articolo completo il link è nelle storie: https://beesanitamagazine.it/prevenzione-obesita-bambini-strategie-genito - facebook.com Vai su Facebook