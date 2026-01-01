Agricoltura transizione digitale e green | finanziamenti per startup e Università

È stato aperto il bando della partnership europea Agricolture of Data, dedicato a sostenere startup e università impegnate nella transizione digitale e green dell’agricoltura. Il finanziamento mira a promuovere soluzioni innovative, sostenibili e basate sui dati, favorendo lo sviluppo di un settore agricolo più efficiente e rispettoso dell’ambiente. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per contribuire alla trasformazione digitale e sostenibile del settore agrario.

È stato pubblicato il bando della partnership europea Agricolture of Data, per un' agricoltura più digitale, sostenibile e basata sui dati.Il bando mira a promuovere l'uso integrato di big data, intelligenza artificiale e strumenti digitali avanzati. L'obiettivo è rafforzare la competitività del settore, migliorare l'efficienza produttiva e contribuire alla transizione verso sistemi agricoli più resilienti ai cambiamenti climatici. In particolare, sono tre i topic finanziati: Data technologies and data management; Data-based solutions for sustainable agriculture; Data-based solutions for policy-making Particolare attenzione è rivolta alla condivisione sicura dei dati, all'interoperabilità delle piattaforme e alla creazione di ecosistemi collaborativi che coinvolgano agricoltori, imprese tecnologiche, centri di ricerca e attori pubblici.

