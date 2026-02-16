Ultimissime Juve LIVE | le conferenze di Spalletti e McKennie

Luciano Spalletti e Weston McKennie hanno tenuto le loro conferenze stampa oggi, a causa delle voci di mercato che circolano attorno alla Juventus. Spalletti ha risposto alle domande dei giornalisti sulla strategia della squadra, mentre McKennie ha parlato delle sue aspettative per la prossima partita. Entrambi hanno commentato anche le recenti voci di trasferimento, cercando di rassicurare i tifosi.

Ultimissime Juve LIVE – 16 febbraio 2026. Conferenza stampa Spalletti pre Galatasaray Juve: «Che Kalulu debba prendersi del fesso da Chivu non me lo sarei aspettato. La simulazione offende il calcio e il professionista».