Centro storico chi entra e chi esce ’Cosentino’ cambia gestione Ecco un ristorante e due profumerie

Il centro storico di Cesena si rinnova con cambi di gestione e aperture di nuovi negozi. La boutique per uomo ’Cosentino’ in via Fantaguzzi cambia proprietà, segnando un nuovo capitolo, mentre arrivano ristoranti e profumerie temporanee. Un rinnovamento che rompe la staticità, portando vivacità e novità nel cuore della città.

Arrivi, addii eccellenti (con il cambio gestione della boutique per uomo 'Cosentino' in via Fantaguzzi, che ha dato lustro al 'cuore' della città), nuovi negozi a tempo e fragranze in centro storico: la stagnazione è infranta, nel bene e nel male. Partiamo da chi arriva per farsi coraggio. Aperte due profumerie in corso Mazzini e via Carbonari, ma anche altre attività fra cui un ristorante in zona teatro Bonci, in un finale d'anno con riempimento dei negozi sfitti, anche se, in una parte, parziale. Il motivo lo spiega Marilena Cecchini, agente immobiliare veterana del centro storico con agenzia galleria Isei.

