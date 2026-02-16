Le mascotte dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina hanno attirato l’attenzione di tutti e sono state vendute in pochissimo tempo. I due simpatici ermellini, simboli delle Olimpiadi, sono stati subito presi d’assalto dai tifosi, che hanno affollato i negozi per acquistarli. Un esempio: in un solo giorno, i negozi hanno esaurito le scorte disponibili.

( a skanews) — Sono andate letteralmente a ruba le mascotte dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina. Le file fuori dagli store ufficiali proseguono a Milano, ma alcuni turisti resteranno delusi nello scoprire che i due simpatici ermellini Milo e Tina — chiamati così in onore delle due città ospitanti, Milano e Cortina — sono ormai irreperibili. Weekend a Livigno, la valigia perfetta. guarda le foto Leggi anche › Olimpiadi, prezzi folli: oltre 2800 euro per un weekend a Cortina. E per una gara di pattinaggio. › Verso le Olimpiadi: Milano-Cortina ha le sue mascotte, Parigi le sue medaglie Il merchandising olimpico ha registrato un grande successo, come ha confermato anche il direttore della comunicazione di Milano Cortina 2026, Luca Casassa: «C’è un vero e proprio successo nei nostri negozi, con una grande attenzione e passione per alcuni prodotti specifici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tutti pazzi per i due simpatici ermellini delle Olimpiadi invernali

Tina e Milo sono i nuovi protagonisti delle Olimpiadi Invernali 2026.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina attirano l’attenzione anche per gli abiti dei tedofori.

Il braciere olimpico accende le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.