Tutti pazzi per i due simpatici ermellini delle Olimpiadi invernali
Le mascotte dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina hanno attirato l’attenzione di tutti e sono state vendute in pochissimo tempo. I due simpatici ermellini, simboli delle Olimpiadi, sono stati subito presi d’assalto dai tifosi, che hanno affollato i negozi per acquistarli. Un esempio: in un solo giorno, i negozi hanno esaurito le scorte disponibili.
Sono andate letteralmente a ruba le mascotte dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina. Le file fuori dagli store ufficiali proseguono a Milano, ma alcuni turisti resteranno delusi nello scoprire che i due simpatici ermellini Milo e Tina — chiamati così in onore delle due città ospitanti, Milano e Cortina — sono ormai irreperibili. Il merchandising olimpico ha registrato un grande successo, come ha confermato anche il direttore della comunicazione di Milano Cortina 2026, Luca Casassa: «C'è un vero e proprio successo nei nostri negozi, con una grande attenzione e passione per alcuni prodotti specifici.
Chi sono Tina e Milo, i due ermellini scelti come mascotte delle Olimpiadi Invernali 2026
Tina e Milo sono i nuovi protagonisti delle Olimpiadi Invernali 2026.
Olimpiadi invernali, tutti pazzi per l’abito da tedoforo: quanto costa ora
Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina attirano l’attenzione anche per gli abiti dei tedofori.
Il braciere olimpico accende le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina
