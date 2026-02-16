tutti gli italiani a caccia di medaglie oggi alle olimpiadi invernali

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Entriamo nella seconda settimana delle Olimpiadi invernali 2026 e l'Italia, con 20 medaglie, ha già eguagliato il record di Lillehammer 1994. Non si può che fare meglio, partendo proprio oggi alle 12.30 con la finale femminile di Short Track 1000m, in cui Arianna Fontana, atleta più medagliata della storia dei Giochi invernali, punta all'impresa con la sua - eventuale - 14esima medaglia. Poco dopo, gli italiani guidati da Alex Vinatzer scendono in pista per la seconda manche dello slalom speciale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Gli italiani continuano a fare incetta di medaglie alle Olimpiadi Invernali.

Argomenti discussi: Olimpiadi, la squadra azzurra di Milano Cortina: tutti gli atleti italiani

Si assegnano otto medaglie: tutti gli italiani in gara facebook

