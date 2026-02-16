Tunisi si anima di giorno a causa dell’afflusso di turisti attratti dai mercati vivaci e dai negozi di artigianato. La città combina edifici antichi e strutture moderne, come i grattacieli che si ergono accanto alle case tradizionali. Camminando nella Medina, i visitatori incontrano venditori che offrono spezie profumate e tappeti fatti a mano, testimoniando secoli di lavoro artigianale.

Tunisi è un caleidoscopio di storia, cultura e vita contemporanea. Passeggiando per la sua Medina, dichiarata patrimonio UNESCO, ci si perde tra vicoli stretti, cortili nascosti e souk colorati, dove spezie profumate, ceramiche, tappeti e tessuti raccontano secoli di tradizione. La Medina, con le sue mura e le antiche porte, è un labirinto di storie: qui mercanti, artigiani e cittadini convivono ancora secondo ritmi che sembrano sospesi nel tempo. Ogni angolo conserva testimonianze delle dinastie che hanno modellato la città, dai Fatimidi agli Ottomani, fino al periodo francese che ha lasciato tracce evidenti nella Ville Nouvelle, il quartiere moderno della capitale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tunisi, il cuore pulsante tra storia e modernità

Sofia, capitale della Bulgaria, rappresenta un connubio tra storia e innovazione.

Zurigo rappresenta il centro nevralgico della Svizzera, unendo elementi di modernità e tradizione.

