Sofia capitale tra storia e modernità | alla scoperta del cuore pulsante della Bulgaria

Sofia, capitale della Bulgaria, rappresenta un connubio tra storia e innovazione. Questa città, ricca di siti storici e contemporanei, offre un’esperienza autentica tra antiche tradizioni e sviluppo urbano. Passeggiando tra monumenti e quartieri moderni, si può scoprire un luogo che custodisce il passato e guarda al futuro, rendendola una tappa interessante per chi desidera conoscere il cuore pulsante dei Balcani.

Sofia non è soltanto la capitale della Bulgaria, ma il punto in cui la storia dei Balcani incontra la modernità europea. Città dinamica, in continua trasformazione, si presenta come un mosaico di culture, religioni ed epoche storiche che convivono in un tessuto urbano sorprendente. È qui che l'anima più autentica del Paese si rivela, tra chiese ortodosse, moschee, resti romani e grattacieli che disegnano la skyline contemporanea. La Cattedrale Alexander Nevskij, con le sue cupole dorate visibili da ogni angolo della città, è diventata il simbolo stesso di Sofia. Ma a pochi passi si incontrano testimonianze di epoche diverse: la Chiesa di Santa Sofia, da cui la città prende il nome, e la Moschea Banya Bashi, unica rimasta attiva dopo l'epoca ottomana.

