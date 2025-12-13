Serie C girone A Lumezzane l’effetto derby apre lo scenario playoff Missione Lecco | espugnare il Saleri dopo 31 anni

Nel girone A di Serie C, il derby tra Lumezzane e Lecco accende le speranze playoff e riaccende le sfide tra le grandi del campionato. Il Lumezzane punta a sorprendere una big e avvicinarsi alla zona qualificazione, mentre il Lecco cerca continuità per mantenere il secondo posto e consolidare la propria posizione.

LUMEZZANE (Brescia) Il Lumezzane per far lo sgambetto ad un'altra big e per provare ad attaccare la zona playoff, mentre il Lecco cerca continuità per confermare la seconda piazza alle spalle dell'inarrivabile (per ora) Vicenza. Match di cartello oggi pomeriggio alle 14.30 al Tullio Saleri di Lumezzane, dove i padroni di casa, reduci dalla strepitosa vittoria esterna per 1-0 contro i "cugini" dell' Union Brescia, che li ha proiettati un punto dalla zona playoff, incontrano il Lecco, secondo della classe, a -10 dal Vicenza primo della classe e a + 13 sulla squadra valgobbina, reduce dal bel successo interno contro l'Alcione.

