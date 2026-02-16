Trenta nuovi capitreno entrano in servizio | hanno tra i 21 e i 29 anni

Questa mattina, nella sede dei servizi demografici, trenta giovani capitreno hanno prestato giuramento prima di iniziare il lavoro sulla linea ligure. Tra loro, ragazzi e ragazze di età compresa tra 21 e 29 anni, pronti a salire sui treni per garantire le corse quotidiane. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari e colleghi, che hanno assistito alla loro prima fase ufficiale nel ruolo.

Si è svolto questa mattina, nella direzione servizi demografici, il giuramento dei 30 nuovi capitreno, tutti giovanissimi con meno di trentanni, che prenderanno servizio nella direzione ligure. Una riorganizzazione che fa parte del ricambio generazionale del personale avviato dalla direzione ligure di Trenitalia. "È una bella giornata per il settore del trasporto ferroviario nella nostra regione - ha spiegato l'assessore regionale ai trasporti Marco Scajola alla cerimonia di giuramento -. Iniziano il proprio percorso 30 ragazzi, giovani, entusiasti e desiderosi di lavorare e offrire il miglior servizio possibile a chi sceglie il treno come mezzo di trasporto".