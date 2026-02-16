Trani ebraica e cristiana

Domenica 1 marzo, alle 9 del mattino, un gruppo di visitatori partirà per esplorare le radici ebraiche e cristiane di Trani. La visita si concentrerà sui luoghi storici che testimoniano le due comunità, come le sinagoghe e le chiese antiche, ancora visibili nel centro cittadino.

Trani Ebraica e CristianaDomenica 1 marzoAppuntamento ore 9.00Un itinerario speciale alla scoperta delle due anime che hanno segnato la storia di Trani: quella ebraica e quella cristiana.La mattina visiteremo il suggestivo quartiere ebraico, cuore pulsante di una delle comunità più importanti del.🔗 Leggi su Baritoday.it

Il Castello di Trani ha ospitato, domenica 7 dicembre, un'iniziativa teatrale insolita e affascinante.

Andria (BT) LA PERFEZIONE ABITA QUI, Castel del Monte

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.