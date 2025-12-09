Castello di Trani | un’inaspettata iniziativa teatrale Pro Loco Turenum

Il Castello di Trani ha ospitato, domenica 7 dicembre, un'iniziativa teatrale insolita e affascinante. Gli attori del Teatro del Viaggio hanno trasformato la storica location in un palcoscenico itinerante, portando in scena una rappresentazione ispirata a Federico II. Un evento che ha coinvolto i visitatori in un’esperienza culturale originale e suggestiva.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Una inaspettata iniziativa teatrale ha sorpreso, domenica 7 dicembre, i visitatori del Castello di Trani con gli attori del Teatro del Viaggio che hanno dato vita ad una teatralizzazione itinerante ispirata a Federico II. Inserito in un ciclo di appuntamenti dal titolo “Trani Medievale: Fede, Misteri e Imperatori” che intrecciano visite guidate e spettacolo dal vivo nei luoghi più suggestivi della città organizzato dalla Pro Loco Turenum, l’intero progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città attraverso esperienze immersive e narrative che fondono conoscenza, emozione e partecipazione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

