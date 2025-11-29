Il Mimamoru Tra educazione sentimentale e Teatro
In Giappone sta prendendo sempre più piede una particolare forma di educazione: il Mimamoru (Mi sta per guardare e Mamoru per protezione), nella quale l’insegnante si trattiene volutamente dall’intervenire, per consentire ai bambini di apprendere e definirsi autonomamente. L’autonomia nei bambini In uno studio condotto dal Professore di Scienze Sociali dell’università di Hiroshima, Fuminori Nakatsubo, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
