torna il supermodel bob il caschetto che piaceva alle top model anni novanta da linda evangelista a christy turlington rivisitato non perde charme

Il supermodel bob ha fatto il suo ritorno, portando con sé ricordi degli anni Novanta e attirando l’attenzione di molte ragazze che cercano una piega moderna. Questa versione rivisitata del classico caschetto si fa notare per il suo taglio deciso e il look fresco, che si abbina facilmente a diversi stili. Molte influencer sui social hanno già mostrato come indossarlo con disinvoltura, rendendolo un vero must-have per questa stagione.

T he Supermodel Bob is back. Perché il caschetto che tanto piaceva alle super top degli anni Novanta, da Christy Turlington a Cindy Crawford, è infatti tornato più glamour che mai. Leggermente rivisitato, oggi è lussuoso e arrotondato, perfetto per alleggerire, volumizzare, modernizzare ogni chioma. Ad ogni età.