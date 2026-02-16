Torino in crisi Baroni confermato | Situazione che non ci piace contestazione giusta

Il Torino attraversa un momento difficile dopo la sconfitta contro il Bologna, che ha portato i tifosi a protestare con forza. La contestazione si è fatta sentire anche nello stadio, con cori e fischi rivolti alla squadra. Marco Baroni, allenatore dei granata, ha confermato la sua posizione e ha ammesso che la situazione non gli piace, definendola “giusta” la protesta dei sostenitori. Dopo la partita, Baroni ha spiegato di aver parlato a lungo con i giocatori nello spogliatoio, cercando di capire come migliorare.

Il clima in casa Torino si fa sempre più teso dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna. Al termine del match, il tecnico Marco Baroni ha affrontato i microfoni con estrema schiettezza, rivelando un lungo confronto avvenuto nello spogliatoio per analizzare il momento critico. Nonostante la squadra risenta psicologicamente della classifica deficitaria, l'allenatore ha respinto ogni alibi, richiamando i giocatori a una maggiore assunzione di responsabilità per invertire la rotta di una stagione nata sotto auspici ben diversi. Nonostante la dura contestazione dei tifosi granata, definita "comprensibile" dallo stesso Baroni, la società ha scelto la linea della continuità confermando la fiducia alla guida tecnica.