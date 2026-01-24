Torino Baroni confermato e squadra in ritiro Cos’è successo dopo il Como

Dopo la sconfitta contro il Como, il Torino ha deciso di confermare Marco Baroni come allenatore. La squadra si è subito concentrata sul ritiro, un momento di riflessione e preparazione in vista delle prossime gare. La dirigenza, rappresentata da Cairo e Petrachi, ha ribadito la fiducia nel tecnico, sottolineando l’importanza di un percorso di stabilità e crescita per il club.

Zapata arrabbiato dopo il cambio in Atalanta Torino, Baroni spiega: «Ecco cos’è successo»Dopo la partita tra Atalanta e Torino, il tecnico granata Marco Baroni ha commentato l’episodio che ha visto Zapata arrabbiato dopo essere stato sostituito.

torino baroni confermato eComo-Torino, Baroni: Sono responsabile, la società mi ha ribadito la fiducia. VIDEONonostante la sconfitta per 6-0 contro il Como, l'allenatore del Torino Marco Baroni conferma di non essere a rischio: Mi assumo totalmente la responsabilità di questa sconfitta. Ho grande fiducia ne ... sport.sky.it

