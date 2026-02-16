Tirreno Cosentino in Emergenza | Frane Maltempo e Comunità Isolate Temuto Nuovo Ciclone

La costa tirrenica del Cosentino vive momenti difficili dopo le intense piogge e le mareggiate che hanno provocato frane e allagamenti. Le strade sono interrotte e alcune comunità sono rimaste isolate, lasciando molte famiglie senza collegamenti con il resto della regione. Le previsioni indicano un possibile arrivo di un nuovo ciclone, che potrebbe aggravare ulteriormente la situazione. La popolazione si prepara ad affrontare un possibile peggioramento del maltempo.

Tirreno in Agonia: Frane e Maltempo Isolano la Costa Cosentina – L'Attesa di un Nuovo Ciclone. La costa tirrenica del cosentino è stremata da una combinazione di piogge incessanti e mareggiate che hanno causato frane, allagamenti e danni significativi alle infrastrutture. Intere comunità sono isolate e si teme l'arrivo di un nuovo ciclone, mentre le autorità cercano di gestire un'emergenza che si trascina da tempo e che mette a nudo le fragilità di un territorio vulnerabile. Belvedere Marittimo: Sgombero di Edifici a Rischio Frana. La situazione più critica si registra a Belvedere Marittimo, dove tre edifici in località San Nicola sono stati sgomberati a scopo precauzionale. Maltempo, esondati due fiumi nel cosentino. Famiglie isolate Due fiumi nel cosentino sono esondati a causa del maltempo, lasciando alcune famiglie isolate nelle loro case. Emergenza Maltempo nel Cosentino, una macchina bloccata nell'acqua e lungomare allagato; Tubazioni rotte: emergenza idrica in 14 comuni del Tirreno cosentino; Emergenza idrica nel Tirreno cosentino, lavori in corso per il ripristino del servizio; Maltempo sul Tirreno cosentino: strade cancellate ed emergenza idrica. A Lago 3 famiglie evacuate. Tubazioni rotte: emergenza idrica in 14 comuni del Tirreno cosentino Le piogge abbondanti e le mareggiate hanno causato danni alla rete degli acquedotti che servono Amantea, San Pietro, Belmonte Calabro, Longobardi e Fiumefreddo Bruzio. Erosione costiera, Tirreno cosentino in ginocchio e litorale devastato. Il sindaco di Fuscaldo «servono interventi immediati» Giacomo Middea, lancia un appello alle istituzioni: l'erosione costiera sta causando gravi danni lungo il Tirreno cosentino.