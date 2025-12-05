Per la prima volta nella storia, il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci approda a Napoli, in uno dei luoghi più suggestivi della città. Grazie alla collaborazione tra il Complesso Monumentale di Santa Chiara, la Provincia Napoletana del SS. Cuore di Gesù OFM, Arthemisia e la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, sei preziosissimi disegni del Codice Atlantico sono esposti da domani al 7 giugno, a rotazione, presso il Chiostro di Santa Chiara. Leonardo da Vinci, pittore, scultore, architetto, ingegnere, scienziato e inventore, è considerato uno dei più grandi geni della storia. Lavorò per le più importanti corti italiane, da Milano a Firenze a Roma e molte delle sue opere (come La Gioconda e L'Ultima Cena) sono tra i capolavori più celebri dell'arte universale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci in mostra per la prima volta a Napoli