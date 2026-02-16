Targa della foiba di Monrupino | recuperata e consegnata all’associazione Pro Patria

Una squadra di volontari ha recuperato la targa vandalizzata all’Abisso Plutone di Monrupino, dopo che qualcuno l’aveva sradicata e danneggiata, probabilmente per cancellare la memoria delle vittime. La targa, che ricordava le 21 persone uccise nel maggio 1945, è stata consegnata all’associazione Pro Patria per il restauro e il riposizionamento. La scena di questo gesto vandalico ha suscitato rabbia tra i residenti e le autorità locali. La targa, posta nel luogo simbolo delle foibe, rappresenta un ricordo doloroso per la comunità di Monrupino.

La memoria ferita di Monrupino: recuperata la targa vandalizzata all'Abisso Plutone. Trieste, 16 febbraio 2026 – Un atto di vandalismo aveva deturpato il luogo simbolo della tragedia delle foibe, l'Abisso Plutone, con lo sradicamento e la distruzione della targa commemorativa dedicata alle 21 vittime del maggio 1945. Un intervento coraggioso di due speleologi ha permesso il recupero dei frammenti, restituendo un fragile ma significativo segno di memoria alla comunità triestina. Un gesto di violenza sulla memoria. L'associazione Pro Patria di Trieste ha denunciato l'accaduto, esprimendo profonda preoccupazione per la reiterazione di atti vandalici nei confronti di un luogo di memoria così importante.