Femminicidio a Città della Pieve | donna uccisa dal convivente poi l’uomo si è suicidato

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia nella frazione di Po’ Bandino. Una donna di 59 anni, Stefania Terrosi, è stata trovata senza vita nella sua abitazione oggi, 29 novembre, a Città della Pieve (Perugia). A ucciderla, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, sarebbe stato il convivente Antonio Iacobellis, anche lui 59enne ed ex sottufficiale dell’Aeronautica militare. L’uomo avrebbe sparato alla compagna colpendola al petto per poi togliersi la vita utilizzando la stessa arma. Le indagini in corso. Le verifiche condotte dai carabinieri, sotto il coordinamento della Procura di Perugia, stanno delineando un quadro sempre più chiaro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Femminicidio a Città della Pieve: donna uccisa dal convivente poi, l’uomo, si è suicidato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A Città della Pieve un uomo e una donna, conviventi con precedenti matrimoni alle spalle, sono stati trovati morti a colpi di pistola. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Perugia, confermano l’ipotesi di un femminicidio seguito dal suicidio d - facebook.com Vai su Facebook

Uomo e donna morti in casa, ipotesi femminicidio-suicidio. I corpi trovati nella zona di Città della Pieve #ANSA Vai su X

Città della Pieve, uomo e donna trovati morti in casa. La prima ipotesi: femminicidio-suicidio - Un uomo e una donna, entrambi intorno ai 60 anni, sono stati trovati senza vita nell’abitazione di lei, a Pò Bandino, frazione di Città della Pieve. blitzquotidiano.it scrive

Città della Pieve, coppia trovata morta in casa. Ipotesi femminicidio-suicidio - Un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa a Po' Bandino, una frazione di Città della Pieve, in provincia di Perugia. Lo riporta tg24.sky.it

Femminicidio-suicidio a Città della Pieve: l'abitazione in cui è avvenuto il delitto - Un maresciallo in congedo dell’Aeronautica militare ha ucciso la compagna con un colpo di pistola al petto si è tolto la vita sparan ... Come scrive msn.com