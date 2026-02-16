Talk è tornato a Cremona
Il primo febbraio, il talk show “Talk” è tornato a Cremona, attirando molti spettatori e appassionati di informazione. La redazione del Post ha organizzato una giornata di dibattito dal vivo, coinvolgendo anche gli abbonati che hanno partecipato attivamente alla discussione. Abbiamo scattato numerose foto per documentare l’evento e catturare le reazioni del pubblico.
Per un'altra giornata di giornalismo dal vivo con la redazione del Post e con abbonate e abbonati: abbiamo fotografato tutti Sabato 14 febbraio il Post è stato a Cremona, per il primo Talk dell’anno. È stata una bella giornata di giornalismo dal vivo, di incontri e di chiacchiere con tutte le persone che il Post lo fanno: con la redazione, con ospiti e amici, e naturalmente con le abbonate e gli abbonati. Grazie a chi è venuto, grazie al comune di Cremona che ha sostenuto Talk per il terzo anno consecutivo e grazie al bel teatro Ponchielli che ci ha ospitati anche questa volta. Ci vediamo ai prossimi incontri dal vivo. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Giorgino e il "talk" non urlato
Giorgino ha partecipato a un dibattito che ha lasciato tutti senza parole.
Trump says he will talk to Musk about restoring internet in Iran
Donald Trump ha annunciato l'intenzione di discutere con Elon Musk riguardo alla possibilità di ripristinare l'accesso a Internet in Iran.
Cremonese, Baschirotto a CR1: Sono tornato con entusiasmo
Sedici anni dopo l’ultima volta, Antonio Cassano è tornato tra i vicoli di Bari Vecchia, riabbracciando la sua città che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio. Un ritorno carico di emozioni, avvenuto alla vigilia della tappa barese di Viva il Tour, il talk sportivo - facebook.com facebook