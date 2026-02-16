Supplenze | chi ha avuto nomina dal 1° settembre 2025 ha raggiunto i 12 punti di servizio

Dal 1° settembre 2025, chi ha ricevuto una nomina di supplenza ha accumulato almeno 12 punti di servizio, secondo i dati ufficiali. La scuola ha già superato i 166 giorni di insegnamento, un limite importante per chi ha lavorato senza pause nell’anno scolastico 202526. Per esempio, molti docenti con incarichi continuativi hanno raggiunto questa soglia, che potrebbe influenzare le future assegnazioni.

Supplenze anno scolastico 202526: già trascorsi i famosi 166 giorni, "traguardo" per coloro che hanno avuto la nomina dal 1° settembre 2025 e non hanno richiesto supplenze con interruzione del servizio (ad es. per la partecipazione alla prova scritta del concorso PNRR3).