Supplenze 2025 26 | il 7 gennaio prenderanno ancora servizio tanti docenti con ultima nomina da GPS AGGIORNATO

Il 7 gennaio 2025 molti docenti con ultima nomina dalle GPS prenderanno servizio, segnando l’ultimo turno di nomina dell’anno scolastico. La maggior parte degli Uffici Scolastici ha fissato questa data come giorno di presa di servizio, anche se si consiglia di verificare i decreti specifici. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel processo di assegnazione delle supplenze per l’anno 2025/26.

Ultimo turno di nomina dalle GPS è stato attribuito il 31 dicembre 2025. Quasi tutti gli Uffici Scolastici hanno posto la presa di servizio il 7 gennaio (si consiglia di controllare il relativo decreto). I posti derivanti dalle rinunce dovranno essere trattati ancora una volta da GPS, in quanto comunque disponibili entro il 31 dicembre. L'articolo Supplenze 202526: il 7 gennaio prenderanno ancora servizio tanti docenti con ultima nomina da GPS AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Supplenze docenti 2025/26: ancora bollettini da GPS [AGGIORNATO]

