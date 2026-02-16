Super-intermedia | la gomma unica in studio per il 2027

La casa produttrice di pneumatici Pirelli ha deciso di adottare un nuovo tipo di gomma unica per le competizioni del 2027, a causa delle difficoltà crescenti legate alle condizioni di pioggia durante le gare. La scelta nasce dall’aumento delle piogge in alcune tappe chiave, che ha reso necessario ripensare alle soluzioni per migliorare la sicurezza e la performance delle auto. In risposta a questi problemi, gli ingegneri stanno sperimentando un nuovo composto che promette maggiore aderenza sul bagnato e maggiore durata.

La stagione 2026 introduce nuove sfide legate al bagnato, stimolando una revisione approfondita delle soluzioni pneumatici. In questo contesto, Pirelli continua a lavorare su un approccio innovativo destinato a estendere l'uso delle mescole sul bagnato, con una prospettiva rivolta al 2027. L'obiettivo è aumentare la stabilità di guida e contenere lo spray, senza compromettere la capacità di adattarsi a differenti condizioni di pista, affidando al regolamento la gestione delle transizioni tra pioggia leggera, viscida e bagnato estremo. la proposta di una gomma unica nasce dall'esigenza di eliminare l'approccio duale tra intermedia e full wet, offrendo una gamma operativa ampia che possa coprire dal semi-asciutto al bagnato intenso.