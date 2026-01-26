la lunga bonifica del sebino bombe e gomma sul fondo ancora uno studio preliminare

La lunga bonifica del Sebino rappresenta un passo importante nella tutela delle acque del lago, ancora oggi interessate da interventi preliminari come l’utilizzo di bombe e gomma sul fondo. Dopo anni di attese e studi, il progetto potrebbe concludersi entro il 2026, offrendo una soluzione definitiva a uno dei più gravi problemi di inquinamento causati da pratiche scorrette del passato.

Il 2026 potrebbe, dopo un’attesa lunghissima, essere l’anno in cui sarà risolto uno dei più annosi problemi di inquinamento delle acque, dovuto ai cattivi comportamenti del passato, quando non si sapeva con contezza il pericolo rappresentato dagli scarti industriali e, in un secondo momento, quando si continuava con comportamenti scorretti di modo da risparmiare sullo smaltimento. Prima però sarà necessario rimuovere un altro pericolo, ovvero le bombe finite nel lago durante la Seconda guerra mondiale, che potrebbero trovarsi in prossimità dell’accumulo di rifiuti localizzato lungo la costa bergamasca del lago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

